Depremde mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasar gören bir binanın enkazında mahsur kalan kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkaz altında bulunan kediler, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenerek sahiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasar gördüğü için yıkımı yapılan binanın enkazında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi'ndeki ağır hasarlı iki katlı bir binanın yıkımı sırasında kedi sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler enkazda kedilerin bulunduğunu tespit ederek, yıkım çalışmasını durdurdu.
Bir süre enkazda çalışma yapan itfaiye ekipleri, sağlık durumu iyi olduğu görülen kedileri bulunduğu yerden çıkardı.
Kedilerin, sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.