Depremde mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasar gören bir binanın enkazında mahsur kalan kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkaz altında bulunan kediler, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenerek sahiplerine teslim edildi.