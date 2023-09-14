Depremde hayatını kaybeden çocukların adı bir sınıfa verildi

Adana'da depremde yıkılarak 82 kişiye mezar olan sitede eşi ve iki oğlunu kaybeden İbrahim Akça, oğullarının okul öncesi eğitim aldığı sınıfı baştan sona yeniletti. Sınıfa 'Mehmet-Metehan Akça' ismi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi'nin C Bloğu yıkılarak yerle bir oldu. Binanın enkazında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sadece 6 kişi sağ olarak kurtarılabildi. Emine Akça (32) da oğulları Metehan (4) ve Mehmet (7) ile birlikte hayatını kaybetti.

Kendi elleriyle toprağa verdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde görevli olan İbrahim Akça (33), komiserlik eğitimi için Ankara'da olduğundan depremden kurtuldu. Hayat arkadaşı ve çocuklarını kendi elleriyle toprağa veren Akça, acısını da umuda dönüştürdü. İbrahim Akça, çocuklarının okul öncesi eğitim aldığı okula anlamlı bir yardımda bulundu. İbrahim Akça, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan 'Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu'nun ana sınıfını baştan sona yenileterek, tüm masrafları kendisi üstlendi. Okul Müdürü Adem Ünsal da acılı babayı daha önce çocuklarının eğitim aldığı sınıfa davet edip, teşekkür plaketi sundu. Sınıfa 'Mehmet-Metehan Akça' ismi verilirken, o anlara tanık olanlar gözyaşına hakim olamadı. - ADANA