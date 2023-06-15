Depremde 150 blok ağır hasar aldı, mahalleli yeni konutları aynı yere istiyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan 150 bloklu mahalle sakinleri yeni deprem konutlarını aynı alanda yapılmasını istiyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde 5 bin civarında daire bulunuyor. Mahallenin genelinde yaklaşık 180 bina bulunurken bunlardan 151'ini Doğukent blokları oluşturuyor. Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar, yeni yapılacak olan deprem konutlarının mahalle içerisine yapılmasını talep ettiklerini ifade ederken, "Mahallemizde 5 bin civarında daire var ama hiç yıkılan olmadı. Burada inşaat yapılırken şantiye şefimize teşekkür ederiz. Demirinden betonuna çok titiz bir çalışma ile bitirmişlerdi. Depremden 15 - 20 gün sonra bazı binaların acil yıkım kararı çıktı. yarı kolonlarını kırdılar yarısı kaldı 4 günde yıkabildiler. Zemin etüdü yapıldı yıkıma başlayacaklar inşallah. Tahmin ediyorum ki Doğukent blokları buraya yeniden yapılacaktır. Burada oturanlar başka yere gitmek istemiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Adem Çay ise, "Vatandaşlarımızın talebi yeni konutların bu alana yapılması. 410 dönüme yakın binlerce dairemiz var 151 bloktan oluşuyor. İki dairemiz hafif biri orta diğerleri de ağır hasarlı" dedi. Bir başka vatandaş, "Ben 14 yıl önce geldim bu mahalleye düğünümü burada yaptım ve çocuklarım burada oldu. Biz evimizi buradan istiyoruz" dedi.