Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler
Kütahya'da meydana gelen 5.4'lük deprem İstanbul'da da büyük paniğe neden oldu. Sarsıntı sonrası hava trafik kontrolörleri iniş yapan uçaklara uyarı geçerken, güvenlik amacıyla pist kontrolüne gidildi ve uçuş trafiği 5 dakika boyunca alındı. Çok sayıda uçak pisti pas geçerken kontrollerde riskli durum tespit edilmemesi üzerine uçuş trafiği yeniden normale döndü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 12.59'da Simav merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, kısa sürede İstanbul dahil çevre illerde hissedilerek vatandaşlarda paniğe yol açtı.
İNİŞ YAPAN UÇAKLARA UYARI GEÇİLDİ
Sarsıntının hemen ardından hava trafik kontrolörleri, iniş yapan uçaklara uyarı geçti. Güvenlik amacıyla pist kontrolüne gidildi ve uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika boyunca askıya alındı. Bu süreçte iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
RİSKLİ DURUM TESPİT EDİLMEDİ
Kontrollerin tamamlanmasının ardından herhangi bir hasar veya riskli durum tespit edilmedi. Bunun üzerine uçuş trafiği yeniden normale döndü.