Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 12.59'da Simav merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, kısa sürede İstanbul dahil çevre illerde hissedilerek vatandaşlarda paniğe yol açtı.

İNİŞ YAPAN UÇAKLARA UYARI GEÇİLDİ

Sarsıntının hemen ardından hava trafik kontrolörleri, iniş yapan uçaklara uyarı geçti. Güvenlik amacıyla pist kontrolüne gidildi ve uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika boyunca askıya alındı. Bu süreçte iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

RİSKLİ DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Kontrollerin tamamlanmasının ardından herhangi bir hasar veya riskli durum tespit edilmedi. Bunun üzerine uçuş trafiği yeniden normale döndü.