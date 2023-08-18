Malatya'da, Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen bölgede sıcak hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın ederek serinlemeye çalışıyor. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

MALATYA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Malatya'da sıcak hava etkili oluyor.

Meteoroloji'nin sıcak uyarısının ardından Malatya'da çok sayıda vatandaş park ve bahçelere akın ederek serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte sıcaklık gölgede 39 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklığın 42 derecenin üzerine çıktığı kent merkezinde sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, kimileri de süs havuzları etrafında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl ile birlikte 5 ila 7 derece sıcaklık artışı uyarısında bulunduğu kentte sıcak havanın bir sürede daha etkili olması bekleniyor.