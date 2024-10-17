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Deprem Anında Öğretmenin Kahramanlığı: Engelli Öğrencisini Kucağında Taşıdı

Deprem Anında Öğretmenin Kahramanlığı: Engelli Öğrencisini Kucağında Taşıdı
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Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında öğretmen Songül Parlakyıldız, tekerlekli sandalyede eğitim gören engelli öğrencisi Siraç Alpay'ı kucağında taşıyarak güvenli bir bölgeye çıkardı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

MALATYA'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde öğretmen Songül Parlakyıldız, 3'üncü sınıf öğrencisi engelli Siraç Alpay'ı kucağında taşıyarak, okuldan çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Topsöğüt Akpınar İlkokulu'nda görevli öğretmen Songül Parlakyıldız, tekerlekli sandalyede eğitimine devam eden 3'üncü sınıf öğrencisi Siraç Alpay'ı sarsıntı sırasında kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Geçirdiği rahatsızlık nedeni ile ayak ve vücudunu hareket ettiremeyen 10 yaşındaki Siraç Alpay'ın öğretmeni tarafından güvenli alana taşındığı anlar, okulun güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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