Denizli Pamukkale'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürekli kazaların meydana gelmesi nedeniyle "sabıkalı yol" olarak anılan Cankurtaran virajında, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla- Denizli istikametinde ilerleyen 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 transit araç, ani fren sonucu bir birilerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole savrulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve trafik ekibi yönlendirildi. Sağlık ekibi araçlarda bulunan 6 yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan birisi hamile toplam 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"İstemeden önümüzdeki araca çarptık

Haftalar öncesinde meydana gelen otobüs kazasının ardından yine bölgede sürekli kazaların yaşandığını ve kendi araçlarının da zincirleme kazaya karıştığını belirten Selma Tatık, "Arkamızdaki araç hızlıca bize vurunca, biz de istemeden önümüzdeki araca çarptık. Diğer araçlarında çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi. Hamile kadın bulunuyordu. Bazılarının başı kanadı ve yaralılarda bulunuyordu" dedi. - DENİZLİ