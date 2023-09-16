Denizli'de Pazaryeri Esnaf Buluşması Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Denizli'de her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Pazaryeri Esnaf Buluşması programına il protokolü ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, birlik ve beraberlik için önemli olduğunu belirtti.

Denizli'de her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Pazaryeri Esnaf Buluşması programına il protokolü ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı aynı zamanda Denizli Manavlar ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı olan Mehmet Ali Erbeği tarafından her yıl Ahilik Haftası öncesi bir pazaryerinde düzenlenen kahvaltı programı bu yılda yoğun katılım ile gerçekleşti. Pamukkale ilçesinde Kuruçay Pazarında düzenlenen "Pazaryeri Esnaf Buluşması" etkinliğine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli İşKur Müdürü Fatih Işık, SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, Denizli İl Tarım Müdürü Şakir Çınar, AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, DESOB'a bağlı Oda başkanları, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

"Bütün kurumlar vatandaşımıza hizmet için özveri ile çalışmaktadır"

Ahilik haftası öncesi geleneksel hale gelen pazaryerinde ki kahvaltı programının birlik ve beraberlik için önemli olduğuna dikkat çeken Mehmet Ali Erbeği, "Her yıl Ahilik Haftası öncesi, Denizli protokolümüz, oda başkanlarımız, esnafımız ve vatandaşımız ile birlikte pazaryerinde düzenlediğimiz kahvaltı programımız yine yoğun katılım ile geçmesi bizleri mutlu etti. Denizli'de birlik ve beraberlik içinde, uyum içinde bütün kurumlar vatandaşımıza hizmet için özveri ile çalışmaktadır. Bizlerde esnaf camiamızın istek ve önerilerini Denizli protokolünü ulaştırma adına bu etkinliklerde istişare fırsatı buluyoruz. Bu vesile ile bizleri yalnız bırakmayan herkese esnaflarımız ve oda başkanlarımız adına teşekkür ederim "dedi. - DENİZLİ