Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Demir Kapının Devrilmesiyle 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Denizli'de Demir Kapının Devrilmesiyle 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tatil için anneannesinin evine götürülen 8 yaşındaki Asya Değirmenci, bahçe kapısının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde tatil için götürüldüğü anneannesinin evinin önünde oynarken üzerine demir bahçe kapısı devrilen Asya Değirmenci (8), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çivril'in kırsal Irgıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, annesi hemşire olan Asya Değirmenci, okullara verilen bir haftalık ara tatilde Irgıllı Mahallesi'nde yaşayan anneannesinin yanına götürüldü. Burada evin önünde oynayan Asya Değirmenci'nin üzerine demir bahçe kapısı devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının altından çıkarılan Değirmenci, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Asya Değirmenci, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Değirmenci, burada hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Asya Değirmenci için taziye mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu'nun mesajında, "Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci'nin kızı Asya Değirmenci'nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.