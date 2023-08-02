Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Cide Belediyesi cankurtaran personeli tarafından kurtarılan genç, sağlık durumu iyi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genci cankurtaran kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için denize giren 23 yaşında E.K. boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde görevli olan Cide Belediyesi cankurtaran personeli durumu fark etti. Cankurtaranın müdahalesi ile boğulmaktan kurtarılan genç denizden çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.