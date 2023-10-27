Demre'de Cumhuriyetin 100. Yılı Tekne Turuyla Kutlandı

Antalya'nın Demre ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı tekne turuyla kutlandı. Yaklaşık 80 tekne Türk bayrakları ve 10. Yıl Marşı eşliğinde kortej yaptı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Demre'de tekne turu düzenlendi. Etkinliğe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Demre İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçaslan, Demre İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mücahit Yılmaz, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, Demre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Ülker ile çok sayıda Demreli katıldı. Üçağız ve Çayağzı tekne kooperatiflerine kayıtlı yaklaşık 80 tekne, Demre ve Üçağız limanlarından hareket ederek, Gökkaya Koyu'nda buluştu. Kortej eşliğinde Çayağzı Limanı'na gelen tekneler, hilal şekli oluşturdu. Havadan parasailing ile Türk bayrağı ve 100. yıl bayrağı açılırken, müzikler ve 10. Yıl Marşı eşliğinde etkinlik son buldu. (DHA)