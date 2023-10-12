Demirköy'de Tomruk Yüklü Traktör Kooperatif Binasına Çarptı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Demirköy'de üretici kadınlar kooperatif binasına çarpan tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı. Kazada traktör sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kooperatif binasında hasar meydana geldi.
Demirköy'de üretici kadınlar kooperatif binasına çarpan tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Fatih Caddesi'nde Adem Topiç yönetimindeki 39 ABK 872 plakalı tomruk yüklü traktör, kontrolden çıkarak üretici kadınlar kooperatif binasına çarptı.
Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kooperatif binasında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam