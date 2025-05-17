Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı yeni sağlık taraması uygulaması, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bakan Kemal Memişoğlu'nun duyurusuyla birlikte 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan program kapsamında sağlık personeli, kamusal alanlarda isteyen vatandaşlara boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapıyor. Uygulamanın amacı; fazla kilolu bireyleri belirleyerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirmek, ardından diyetisyenler aracılığıyla beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunmak. Vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen program, birçok ilde meydanlarda aktif şekilde yürütülmeye başlandı.

"RİCA EDERİM SON VERİN"

Ancak bu yeni uygulama, toplumun bazı kesimlerinden eleştiri aldı. Tepkisini dile getirenler arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın da yer aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akalın, uygulamayı şu sözlerle eleştirdi, "Gecen bir süre zarfında aşırı kilo almıştım. Çekinip havluların arkasına saklanıyordum plajlarda! Rica ediyorum bu saçma uygulamaya son verin, herkesin içinde sen şişmansın demek gerçekten onur kırıcı."