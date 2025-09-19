Haberler

DEM Parti'nin kalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest edecek görüntü

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
PKK'nın silah bırakma kararının ardından kurulan komisyon sürecinde AK Partili Suna Kepoğlu Ataman ile DEM Partili Adalet Kaya Diyarbakır'da esnaf ziyareti sırasında karşılaşıp sarıldı. "Süreç kardeşliği" olarak yorumlanan buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti, MHP ve DEM bu yolda beraber yürüyecek, kucaklaşacağız" sözlerini akıllara geldi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Komisyon üyeleri farklı kesimleri dinlerken, bölge milletvekilleri de sahada sürece destek için vatandaşla buluşuyor.

CADDEDE KARŞILAŞTILAR

Bu kapsamda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Aynı cadde üzerinde ziyaretlerde bulunan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile karşılaşan Ataman, Kaya ile bir süre ayakta sohbet etti. İki kadın vekilin sarılması, kentte "süreç kardeşliği" olarak yorumlandı.

KARDEŞLİK MESAJI

Ataman'a ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve Bağlar İlçe Başkanı Sadık Başar Gür eşlik etti. İl Başkanı İler, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda DEM Parti İl Örgütü'nü ziyaret ederek, sürecin önemine dikkat çekmiş ve kardeşlik mesajı vermişti.

ERDOĞAN "BERABER YÜRÜYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptığı açıklamada "AK Parti, MHP ve DEM; biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok, kucaklaşacağız, konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
