Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne'ye gözyaşlarıyla veda

Güncelleme:
İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami kentinde hayatını kaybetmesinin ardından Levent'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, tatil için gittiği Miami'de 24 Ağustos'ta evde hayatını kaybetmişti. Genç yaşta yaşamını yitiren Akçakayalıoğlu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Defne Akçakayalıoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, aile yakınlarının yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından isimler de katıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de törende hazır bulundu.

Törenin ardından Defne Akçakayalıoğlu, Ulus Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'NUN ÖLÜM NEDENİ

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne'yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu, evlerine döndükten sonra uyudu. Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören anne ve babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
