Definecilerin talanına uğrayan tarihi kiliseye güvenlik kamerası sistemi kuruldu

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan tarihi kilise uzun yıllar definecilerin talanına uğradı. İki dönem önce muhtar olarak seçilen Turan Turan, definecilere karşı güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Müslümabat köyünde yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen kilise zamana meydan okuyor. Selçuklular döneminde Rumlar tarafından yapıldığı belirtilen kilisenin bir süre Ermeniler tarafından da kullanıldığı ifade ediliyor. 1960'lı yıllarda ise cami olarak kullanılan kilise, köye yeni cami yapılmasıyla birlikte kullanılmıyor.

Uzun yıllar definecilerin talanına uğrayan kilise için köy muhtarı ilginç bir çözüm buldu. Tarihi yapıyı korumak maksadıyla kilisenin etrafına güvenlik kamerası yerleştiren köy muhtarı Turan Turan, tarihi kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi. Kilisenin tarihçesini anlatan muhtar Turan, "Tarihçesi 800 seneye dayanıyor. Selçuklular döneminde yapılmış. Rumlar burada yaşamışlar. Rumlardan sonra Ermeniler geliyor. Ermeniler de gittikten sonra Türkler yerleşiyor. Burası bir dönem cami olarak kullanılıyor. Biz çocukken burası camiydi. Yukarıya cami yapıldığında burası böyle kaldı" dedi.

"Kamera 7 gün 24 saat izliyor"

Tarihi kiliseyi korumak için güvenlik kamerası sistemi kurduğunu ifade eden Turan, "Büyüklerimizden beklentimiz buraya el atsınlar. En azından bir önlem alınsın, restore edilsin. Beklentimiz bu yönde. Biz Türk milleti olarak bütün dinlere saygılıyız. Kilise olarak kalmasını istiyoruz. Defineciler çok eştiler. Ben de iki dönemdir muhtarım. Benim dönemimde yurt dışından gelip eşmek isteyenler oldu, hiçbirine razı olmadım. Kamera sistemi koydum. Kamera 7 gün 24 saat izliyor. 10 senedir bir sıkıntı yok ama ondan önce çok tahrip edildi buralar" diye konuştu. - SİVAS