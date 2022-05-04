Define kazısında karşılaştığı esrarengiz adama defalarca seslendi, cevap gelmeyince korkudan kalakaldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Define kazısı için dağa giden vatandaşlar, ıssız bölgede bir adamla karşılaştı. Adama seslenen ancak bir türlü yanıt alamayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Define kazısı için dağa çıkan vatandaşlar, hayatları boyunca unutamayacakları bir olay yaşadı. İddialara göre bir vatandaş ve yanındaki arkadaşları define aramak için dağda kazıya başladı.
Bu sırada bulundukları yerin hemen alt tarafından bir adam belirdi. Ancak adam, karşı taraftan gelen hiçbir soruya yanıt vermeyerek sessiz kaldı. Ayrıca konuşmadı da.
Ne yaptılarsa karşı tarafı konuşturamayan defineciler büyük korku yaşadı. Defalarca seslenmelerine rağmen karşı taraftan yanıt alamayan defineciler, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Sosyal medyada çok sayıda yorum alan bu videodaki kişinin kim olduğu bilinmiyor.