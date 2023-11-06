Bursa'da bir damat adayı ve arkadaşları gelin alma merasimine bisiklet konvoyu ile gitti. Görenler şaşırsa da gelin bisiklete bindi ya nasip dedi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Damat gelini almaya bisiklet konvoyuyla gitti

BURSA - Bursa'da bir damat adayı ve arkadaşları gelin alma merasimine bisiklet konvoyu ile gitti. Görenler şaşırsa da gelin bisiklete bindi ya nasip dedi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde Mert Koral isimli damat, gelin almak için ne otomobil, ne tır ne de kamyon tercih etti. Alışıla gelmişin dışında Akçay, gelin almaya bisiklet grubu ile gitti. Bisikletini süsleyen Koral, önüne de 'Evleniyoruz' pankartını asarak gelin Gizem Akçay'ın Bursalı Tahir Caddesi Hancı Sokak üzerindeki evinin önüne geldi. Gelin Gizem Akçay'ı alarak bisikletinin arkasına bindiren Mert Koral, bisiklet grubu ile konvoy yapmayı da unutmadı. Konvoyu ve bisikletin üzerindeki gelini görenler meraklı gözlerle izlerken o anlar cep telefonu ile kaydedilip ölümsüzleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülen büyük ilgi gördü.