Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Güncelleme:
Gelinin damada yakın oynaması üzerine bir kızın gelini itmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede viral olan görüntüye "Sanki elinden alacak", "Aşırı itici bir hareket" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Bir düğünde kaydedilen görüntülerde gelinin damada yakın oynadığı için bir kızı gelip itti. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Sanki elinden alacak", "Böylelerine çok sinir oluyorum", "Kız düğünü terk etmeliydi", "Elinden alacaklar sanki", "Aşırı itici bir hareket" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
