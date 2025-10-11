Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
Gelinin damada yakın oynaması üzerine bir kızın gelini itmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede viral olan görüntüye "Sanki elinden alacak", "Aşırı itici bir hareket" gibi çok sayıda yorum yapıldı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam