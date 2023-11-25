Muğla'nın Dalaman ilçe merkezinde başlayan hortum kentte korku dolu anlar yaşattı. Hortumun etkisiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Hortum, Dalaman Anaokulu'nda da ciddi zarara yol açtı. Can kaybı olmazken, maddi hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Dalaman'ı hortum vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçe merkezinde başlayan hortum kentte korku dolu anlar yaşatırken, Dalaman Anaokulunun yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı.

Muğla'da sabahın saatlerinde ilçe merkezinde başlayan hortum, devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Hortum sonucu birçok ev ve iş yerinin camları patladı, güneş enerjileri parçalandı, çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum, Dalaman Anaokulunda da büyük hasara yol açtı. Anaokulunun demir korkuluklarının yanı sıra, camlarında ve çatısında hasar oluştu. Bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü. Hortum üzerinde kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

Hasar gören bina sahiplerinden Mustafa Çaktuğ, "Çatıda kiremitler gitti, çatı uçtu, güneş enerjileri tamamen hasar gördü" dedi. Suat Bulut ise, "Hortum geldi, binayı aldı gitti. Çatıyı komple aşağıya attı, indirdi. Hasarımız yaklaşık 500 bin lira" diye konuştu.

Hortumda can kaybının olmadığını belirten Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise, "Bugün Dalaman'da hortum olayı yaşadık. Afet Allah'tan gelen bir şey. Can kaybımız yok, maddi hasar var. Şu an Dalaman Anaokulu bahçesindeyiz, hasarı görüyorsunuz. AFAD yetkilileri uyardı ancak bu tür bir olumsuzluk yaşadık. Olayı tamamen maddi hasarlı olarak atlattık. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sahaya çıkarak hasar tespit çalışmalarına başladılar. Tüm halkımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Hortumun geniş bir bölgede etkili olduğunu belirten Karakuş, "Kaymakamlık lojmanlarından Söğütlüyurt tarafına geldi, o mahallelerde zarar var. Dış mahallelerde herhangi bir hasar bilgisi gelmedi" diye konuştu.