Cumhuriyet'in 100. Yılına Fener Alaylı Kutlama

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA FENER ALAYLI KUTLAMA

ANTALYA'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Antalya'da 2 gündür farklı etkinliklerle kutlamalar devam ederken bugün ise Antalya Valiliği koordinasyonunda fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın ellerinde bayraklarla yer aldığı yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri ve STK üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyantta toplanan binlerce kişi, ellerinde cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posteri, bayrak ve meşaleler ile yürüyüşe başladı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak için güzergah boyunca marşlar söyleyen grupta çok sayıda çocuğun da olduğu görüldü. Yürüyüşe kimileri bebek arabalarıyla kimileri ise evcil hayvanlarıyla katıldı.

Yürüyüşe katılanlar arasında yer alan üniversite öğrencisi İsmail Furkan Çobanoğlu, "Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok gurur verici bir olayö dedi.

SAAT 19.23'TE 1923 KİŞİ ZEYBEK OYNADI

Antalya'nın farklı noktalarında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen '1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor' etkinliği, belediye binası önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1923 kişi saat 19.23'te zeybek oynamaya başlayarak görsel şölen oluşturdu. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan etkinlik büyük alkış aldı. Etkinlik Leman Sam konseri ile devam edecek.

500 DRON İLE GÖSTERİ

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sefo konserinin ardından dron gösterisi yapıldı. Farklı renkler oluşturan 500 dronun kullanıldığı gösteride Kaleiçi Yat Limanı üzerinde Türk bayrağı, 100'üncü yıl logosu, Mustafa Kemal Atatürk silüeti, Türkiye haritası, '29 Ekim 1923' yazıları oluşturuldu. Büyük beğeni toplayan gösteri izleyen vatandaşlar tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.