Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü İzmir Dikili'de Kutlandı

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir Dikili'de coşkuyla kutlandı. Kutlama kapsamında Dikili Belediyesi öncülüğünde 75. Yıl Parkı ile Bademli Yolu Balıkçı Barınağı arasındaki sahil şeridi boyunca insan zinciri oluşturuldu. Saat 19.23'te 1923 meşale yakıldı.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir Dikili'de coşkuyla kutlandı. Kutlama kapsamında Dikili Belediyesi öncülüğünde 75. Yıl Parkı ile Bademli Yolu Balıkçı Barınağı arasındaki sahil şeridi boyunca insan zinciri oluşturuldu. Saat 19.23'te 1923 meşale yakıldı.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir Dikili'de coşkuyla kutlandı. Dün yapılan kutlamalar kapsamında, Dikili Belediyesi öncülüğünde 75. Yıl Parkı ile Bademli Yolu Balıkçı Barınağı arasındaki sahil şeridi boyunca insan zinciri oluşturuldu. Saat 19.23'te ise 1923 meşale yakıldı.