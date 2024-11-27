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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek aşkın tarifini yaptı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek aşkın ne olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin aşk ile ayakta kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşkla ilgili sözleri dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞKIN TARİFİ

Erdoğan şunları söyledi: "Sanat tarzımız hayat tarzımız gibi millet olmamızı sağlayan temel unsurlardan biridir. Hattatların kalemleriyle, nakkaşların fırçalarıyla, ustaların çekiçleriyle, ozanların mızraplarıyla yaptıkları dokunuşları tam 1000 yıldır bu topraklara milletimizin mührünü, ruhunu, değerlerini nakşediyor. Bir sanat hakkında fikir sahibi olmak için o sanatı var eden milleti tanımanız icap eder derler. Hat, tezhib, ebru, talika, minyatür, sedefkârlık, çinicilik, dokumacılık, kısbet, kaval, tulum, bağlama ustalığı gibi onlarca sanat iletişim teknolojilerinin yol verdiği çağda hala yaşıyor, nesilden nesle aktarılmaya devam ediyor.

"AŞK KİŞİNİN SEVDİĞİNDE YOK OLMASIDIR"

Bunun sırrının da şu olduğuna inanıyorum; Allah vergisi maharetlere sahip nice sanatçı üstadımız görüyor ki, unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi aşk ile ayakta tutuyor. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bugünkü gibi aşk değil. Gerçek aşk. Bu sanatkarlarımızın Rabbim sayılarını artırsın, bize yokluklarını göstermesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek aşkın tarifini yaptı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kendi seçmenin bile tiksindi sizden git eşine anlat o masalları

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Siyaset olarak değilde aşk konusunda örnek alınacak ve gıpta ile bakılan ahlaklı bir duruşa sahip..bu karakterde bir insanda aşka ihanetin zerrei misali olmaz..çünkü bu konuda parmakla gösterilecek adam gibi adam tabirini en uygun şaksiyetlerden bir tanesidir..aile yaşantısı buna bir örnektir..

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Haber YorumlarıRealist:

Heee yok oldu.

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Aşk masallarını bırak ülke ye halka millete bak

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Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

sayın cumhurbaşkanımız çok şükür 23 sene sizlerin aldığı yanlış kararlar sonrası bizimde aşka olan inancımız kalmadi! düğün yapmaya düşünen en az 500bin TL gözden çıkarması gerektigi için evlenemiuor evlnenede geçim sıkıntısı yüzünden teker teker boşanıyor

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