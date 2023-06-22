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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezi'nde kursiyerlerle türkü söyledi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezi'nde kursiyerlerle türkü söyledi

Yaşam Haberleri

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitim gören kursiyerlerle türkü söyledi. Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi tarafından yaz kursları verilen noktalardan biri olan Güzelyalı Toplum Merkezi'ni ziyaret etti. Bağlama, gitar, İngilizce, işaret dili, muhasebe, terzilik gibi kursların verildiği merkezde tüm sınıfları tek tek gezen Çetin, kursiyerlerle ve eğitmenlerle sohbet etti, türkü söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitim gören kursiyerlerle türkü söyledi.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi tarafından yaz kursları verilen noktalardan biri olan Güzelyalı Toplum Merkezi'ni ziyaret etti. Bağlama, gitar, İngilizce, işaret dili, muhasebe, terzilik gibi kursların verildiği merkezde tüm sınıfları tek tek gezen Çetin, kursiyerlerle ve eğitmenlerle sohbet etti, türkü söyledi.

Çetin, ilçenin birçok noktasındaki toplum merkezinde benzeri eğitimlerin devam ettiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Yaz spor okulları gibi yaz kurslarımız da her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Yazın tatile gidemeyen hemşehrilerimiz ve çocuklarımız yaz aylarını en iyi şekilde değerlendiriyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Soner Çetin Güzelyalı Çukurova Bağlama Yaşam Haberler

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