Çorum'un Osmancık ilçesinde çalılık alanda yangın çıktı
Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dekar çalılık alan zarar gördü. Karaçay köyü yakınlarında çalılık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekar çalılık alanda zarar oluştu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dekar çalılık alan zarar gördü.
Karaçay köyü yakınlarında çalılık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.
Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekar çalılık alanda zarar oluştu.