Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.
ÇORUM'un Laçin ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangın, dün akşam, Laçin ilçesi Gökgözler ve Kuyumcu köyü arasındaki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çorum ve çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Sarp kayalıklardan oluşan bölgede ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangının tamamen söndürüldüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Yaşam