Çorum İskilip'te Yangın: 3 Ev ve 6 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elmalı köyünde Osman Kılıç'a ait evde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden köy muhtarı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye İskilip ve Bayat Belediyesi ile İskilip Orman İşletmesine ait çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Köye giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldılar. Yangında Osman ve Kemal Kılıç'a ait 3 ev ile 6 samanlık, ahır ve odunluk tamamen yanarak ahır kullanılamaz hale geldi.

Elmalı köyü muhtarı Bayram Dere, "Yangın çıkan evin sahibi Osman Kılıç İstanbul'da yaşıyor. Biz yangını haber alıp eve gittiğimizde kapı kilitli olduğu için kırarak içeriye girdik. Bu sırada alevler ikinci kata kadar çıkmıştı. İtfaiyeyi arayıp yardım istedik. İtfaiye köye gelene kadar 3 ev ile 6 samanlık tamamen yanmıştır. Yaptıkları çalışmalar ile yangının çevredeki evlere sıçramasını engellediler" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM