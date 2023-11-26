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Çorum'da Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

Çorum'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırarak sağanak haline geldi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte bir binanın çatısına yıldırım düştü ve çatıda hasar oluştu. Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle otomobilde ve çevredeki tabelalarda hasar meydana geldi.