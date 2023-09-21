Çorum'da Dönerciye Ait Asma Kata Çıkan Çocuk Yere Düştü
Çorum'da annesiyle birlikte bir dönerciye ait asma kata çıkan üç yaşındaki Göktu K., dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
ÇORUM'da annesiyle birlikte gittiği dönerci dükkanında asma kattan düşen Göktu K. (3) yaralandı.
Gazi Caddesi'nde annesiyle birlikte dönerciye giden Göktu K. asma kattayken dengesini kaybedip düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktu K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktu K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam