Çorum'da Dönerciye Ait Asma Kata Çıkan Çocuk Yere Düştü

Çorum'da annesiyle birlikte bir dönerciye ait asma kata çıkan üç yaşındaki Göktu K., dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.