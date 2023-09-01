Çorum'da bir evin tandırında çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da bir evin tandırında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bahar Caddesi üzerinde müstakil bir evin tandır kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında tandır kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ÇORUM