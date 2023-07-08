Çorum Belediyesi, Çomar Barajı çevresinde lavanta bahçesi kurdu

Çorum Belediyesi, atıl vaziyetteki bir alanı lavanta bahçesine dönüştürerek bölgenin uğrak noktası haline getirmeyi hedefliyor. Lavanta bahçesinde ayrıca aromatik bitkiler ve çocuklar için tarım projesi de bulunuyor.

Çorum Belediyesince Çomar Barajı'nın çevresinde kurulan lavanta bahçesi ile bölgenin uğrak noktası olması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, lavanta bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, atıl vaziyetteki alanı lavanta bahçesine dönüştürdüklerini söyledi.

Bir yıl önce oluşturulan lavanta bahçesine bu yıl yeni fideler diktiklerini dile getiren Aşgın, "Toplam 17 bin lavantayı toprakla buluşturduk. Sadece lavanta bahçesi olsun istemedik. 'Çorum için aşkla' sloganımızın olduğu kalbimizin içine salıncak koyduk, içeriye renkli bisikletler, eski bir at arabası koyduk. Birçok güzellikler yaptık burada. Ayrıca buraya aromatik bitkiler diktik. 2 bini ada çayı olmak üzere 4 bin aromatik bitkinin olduğu bir alan haline getirdik." dedi.

Aşgın, ayrıca çocukların bilgisayar, tablet ve telefonla oyalanmak yerine toprağa dokunmasını istediklerini aktardı.

Bölgede "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi'ni geliştirdiklerini anlatan Aşgın, "Bu alana domatesinden biberine, salatalığından patlıcanına kadar yüzlerce fide diktik. Bu projeyle çocukların ellerine aldıkları küçük çapalarla toprağı eşeleyecekler ve bir sebze nasıl yetişir bunu öğrenecekler." diye konuştu.

Aşgın, açıklamasının ardından basın mensupları ve belediye meclis üyelerine lavanta bahçesini gezdirdi.

Lavanta bahçesinde düğün fotoğrafları çektiren gelin ve damatla sohbet eden Aşgın, fotoğraflarını çektiği çifti tebrik etti.