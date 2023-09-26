Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunmaya devam edecek

Çorum Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara toplu ulaşım hizmetini ücretsiz olarak sunmaya devam edecek. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz şekilde yararlanmaya devam edeceğini kaydetti. Aşgın, ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinin yanı sıra evde bakım ve evde temizlik hizmetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Çorum Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara toplu ulaşım hizmetini ücretsiz olarak sunmaya devam edecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz şekilde yararlanmaya devam edeceğini kaydetti.

"Güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullanan Aşgın, 65 yaş üstü vatandaşlara ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunacakların vurguladı.

Aşgın, ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinin yanı sıra evde bakım ve evde temizlik hizmetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Çorum Emniyet Müdürlüğü faaliyetleri

Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Eylül tarihlerinde kent genelinde devam eden uygulamalarda, haklarında mahkemece verilen yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 10 kişiden 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere 8'i, polis ekiplerince sürdürülen arama çalışmaları ile bulundu.

Kayıp 2 kişinin bulunmasına yönelik arama faaliyetleri ise devam ediyor.