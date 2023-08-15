Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir çöp kutusunda öldürülmüş 2 sokak kedisi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kedilerin darp edilerek öldürüldükleri öne sürüldü.

Çöp kutusunda telef olmuş 2 kedi bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir çöp kutusunda öldürülmüş 2 sokak kedisi bulundu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi Kayaköy Toplu Konutları bölgesinde çöp kutusunda öldürülmüş 2 sokak kedisi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında çöp kutusu ve ölen kediler ekiplerce alındı. Kedilerin darp edilerek öldürüldükleri öne sürüldü.

Bölge sakinlerinden Aynur Atakul, geceden beri ağladığını dile getirdi. Hayvansever Nuray Sürücüoğlu ise, "Bunlar da sessiz canlar, bizden hiçbir farkları yok. Kedilerin öldürülmesine asla izin vermek istemiyoruz. Bu konuda inanılmaz özverilerde bulunuyoruz. Yapanların da hiç merhamet ve vicdanlı olmadıklarına inanıyorum. Bu sessiz kullar yarın öbür dünyada dillenecekler, ne yaptıklarını onlar söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Rukiye Akçay ise ekmek almaya gittiği sırada kedileri ölü halde bulduğunu söyledi. 2 hafta önce de benzeri durumların yaşandığını söyleyen Akçay, çok üzüldüğünü belirtti.