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Tesettürlü mayoya izin vermeyen sitenin cezası belli oldu

Tesettürlü mayoya izin vermeyen sitenin cezası belli oldu
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Tesettürlü mayo giydikleri gerekçesiyle çocukları havuza kabul etmeyen site yönetiminin cezası belli oldu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), söz konusu siteye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kararına göre, 2011 doğumlu H.K. ile 2016 doğumlu S.K, yaz tatillerini geçirmek üzere anne ve babasıyla akrabalarının Tekirdağ'daki bir tatil sitesinde bulunan yazlığına misafir olarak gitti. "Tesettürlü mayo" giydikleri gerekçesiyle havuza girmeleri engellenen ve sitenin güvenlik görevlileri tarafından havuz bölgesinden uzaklaştırılan çocuklar, durumu ebeveynlerine bildirdi.

DİN VE İNANÇ AYIMRIMCILIK HASAĞI İHLAL EDİLDİ

Söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi için site yöneticileriyle görüşen çocukların ailesinin talebi, "mayo, bikini, şort haricinde tişört, elbise türü kıyafetle havuza girilmesinin yasak olduğu" yönündeki site yönetim kurulu kararı gerekçe gösterilerek reddedildi. Yaşanan olay nedeniyle tatilini yarıda kesen aile, çocuklarının ayrımcılığa maruz kaldığını ileri sürerek TİHEK'e başvurdu. Başvuruyu değerlendiren TİHEK, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle site yönetimine üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

GEREKÇEDE ANAYASAL EŞİTLİK HATIRLATILDI

TİHEK'in ihlal kararında, Anayasa'da herkesin eşit olduğunun güvence altına alındığı, her türlü ayrımcılığın ise yasaklandığı anımsatıldı. Anayasa'nın 24. maddesine göre herkesin, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğuna işaret edilen kararda, başvuru konusu olayda hukuki düzenlemelere aykırı hareket edildiği belirtildi. Somut olayda, ayrımcılık yasağının da ihlal edildiği aktarılan kararda, şunlara yer verildi: Site yönetiminin ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispat edemediği somut olayda; tesettürlü mayo giyenlerin havuzdan yararlandırılmaması şeklindeki uygulama, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 4. maddesinde ayrımcılık türleri arasında sayılan doğrudan ayrımcılık olarak değerlendirilmiştir. Somut olayda başvuranlarının din ve inancı nedeniyle sunulan hizmetten diğer kişilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Işık Doğan:

az bile olmuş. yöneticiyede okkalı bir ceza verilseydi. milletin kadınına kızına yanlarında babaları yokken karışabiliyormu bakalım bidaha

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Haber Yorumlarımk7sr867vt:

şaka mı bu, kendin gibi olmayana nefretle yaklaş-anabildiğin sürece hiç bir gelişim bekleme o toplumdan. kanunda tüzükte yönetmelikte yazmayan birşeyi kendinde hak bulup, nasıl engelletebilirsin???işte bu cehaletin ta kendisidir

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

site yöneticilerini ayakta alkışlıyorum

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