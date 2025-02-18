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Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

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Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Seyyar Tayyar' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gümüşkaya'dan 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya, 76 yaşında hayata gözlerini kapadı. Çocuklar Duymasın dizisindeki Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz duyurdu.

"AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK MAALESEF"

Usta oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya'nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 doğumlu olan Muhammed Emin Gümüşkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat hayatına atıldı. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar emek veren Gümüşkaya, 1985 yılında "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisiyle ekran yolculuğuna başladı. 2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Seyyar Tayyar karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı. Usta oyuncu; Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol aldı.

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFA null:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

ALLAH MEKANINI CENNET ETSİN

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Haber YorumlarıDağıstan:

Patladı gitti de gitti demek ki . Rahmeti bol olsun

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