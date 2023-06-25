Çivril'de Nilüfer Şenliği düzenlendi

Çivril Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Nilüfer Şenliği kortej yürüyüşü ve törenle başladı. Beydilli Mahallesi Işıklı Gölü kenarında bulunan Nilüfer Parkı'nda gerçekleşen şenlik, mehter eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Minik güreşçilerin hünerlerini sergilediği organizasyonda halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Çivril Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Nilüfer Şenliği kortej yürüyüşü ve törenle başladı.

Beydilli Mahallesi Işıklı Gölü kenarında bulunan Nilüfer Parkı'nda gerçekleşen şenlik, mehter eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Minik güreşçilerin hünerlerini sergilediği organizasyonda halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Programın açılışında konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, ikincisini düzenledikleri şenliğe katılımın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Şenliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini bildiren Vural, "Bu festivalimiz Çivril'imizin tanıtımına, kültürüne katkılar sağlayacak. Ayrıca gölümüzde sadece nilüfer çiçekleri değil yüzen adalar da var. Önümüzdeki yıllarda da yüzen adaların tanıtımını yaparak ülkemize duyuracağız." dedi.

Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Işıklı Göl'ün nilüferlerin yanı sıra balık çeşitliliğiyle de bilindiğini belirterek, "Gölümüze sahip çıkıp koruyarak ileriki nesillere aktarmamız gerekiyor. Bunun için de hepimize çok büyük yükümlülükler düşüyor. Umarım bu şenliğimizden güzel anılar biriktirerek ayrılırsınız." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da dağlarıyla, verimli ovasıyla, göl ve barajlarıyla Çivril'in çok önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, "19 ilçemiz güzellikler kazandı ama Çivril'imiz ayrı bir boyutta. İşte bu nilüfer şenliği ayrı bir güzellik getirdi. Hem Çivril Belediyesi hem de Büyükşehir olarak Türkiye'ye duyurma noktasında gayret sarf ettik. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışta AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin ve Cahit Özkan da birer konuşma yaptı.

Kurdele kesiminin ardından fotoğraf sergisi gezildi, okçuluk gösterisi, kano yarışması ve tekne yarışması yapıldı.