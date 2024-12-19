Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
İspanya tarihinin ilk nüdist film etkinliği olarak kayıtlara geçen etkinlikte insanlar çırılçıplak şekilde "Tu No Eres Yo" adlı filmi izledi.
İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde geçtiğimiz pazar günü, Marisa Crespo ve Moises Romero'nun yönettiği "Tu No Eres Yo" adlı Noel gerilimi filminin gösterimi, tarihi bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.
İLK NÜDİST FİLM GÖSTERİMİ
Söz konusu etkinlik, İspanya tarihine ilk nüdist film gösterimi olarak geçti
GÖSTERİME 50 KİŞİ KATILDI
Salona giren sinemaseverler, çantalarını yere bıraktıktan sonra kıyafetlerini çıkardılar ve ardından da koltuklarına havlularını sererek, çırılçıplak bir biçimde filmi izlemeye başladılar. Gösterime toplamda 50 kişi katıldı.