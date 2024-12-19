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Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler

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İspanya tarihinin ilk nüdist film etkinliği olarak kayıtlara geçen etkinlikte insanlar çırılçıplak şekilde "Tu No Eres Yo" adlı filmi izledi.

İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde geçtiğimiz pazar günü, Marisa Crespo ve Moises Romero'nun yönettiği "Tu No Eres Yo" adlı Noel gerilimi filminin gösterimi, tarihi bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

İLK NÜDİST FİLM GÖSTERİMİ

Söz konusu etkinlik, İspanya tarihine ilk nüdist film gösterimi olarak geçti

GÖSTERİME 50 KİŞİ KATILDI

Salona giren sinemaseverler, çantalarını yere bıraktıktan sonra kıyafetlerini çıkardılar ve ardından da koltuklarına havlularını sererek, çırılçıplak bir biçimde filmi izlemeye başladılar. Gösterime toplamda 50 kişi katıldı.

Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZabit Celik:

Ne kadar ahlaksizca haber varsa yapıyorsunuz biraz edep yaaaa

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Mustafa Kemal’in askerleri

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İşte, ABDullah Gül'ün, "RECEP" in (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP") "hedef" edindikleri AVRUPA BİRLİĞİ'nin hali................... Hiçbir Avrupa ülkesinde "ZİNA", kanunlara göre SUÇ DEĞİL !!!..........

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Çıplak kral

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