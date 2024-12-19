Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler

İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde geçtiğimiz pazar günü, Marisa Crespo ve Moises Romero'nun yönettiği "Tu No Eres Yo" adlı Noel gerilimi filminin gösterimi, tarihi bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

İLK NÜDİST FİLM GÖSTERİMİ

Söz konusu etkinlik, İspanya tarihine ilk nüdist film gösterimi olarak geçti

GÖSTERİME 50 KİŞİ KATILDI

Salona giren sinemaseverler, çantalarını yere bıraktıktan sonra kıyafetlerini çıkardılar ve ardından da koltuklarına havlularını sererek, çırılçıplak bir biçimde filmi izlemeye başladılar. Gösterime toplamda 50 kişi katıldı.