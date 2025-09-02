Çıralı Sahilinde Caretta Caretta Yavruları Denizle Buluşuyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu sezon 124 yuvanın tespit edildiği Çıralı sahilinde şu ana kadar açılan 89 yuvadan 3 bin 167 caretta caretta yavrusu çıkıp denizle buluştu. Bugün 90'ıncı yuvanın da açıldığı sahilde 25 yıldır koruma ve izleme çalışması yapan gönüllülere teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde 90'ıncı yuva açıldı. Yuvadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayan yavrular gönüllülerin yardımıyla denizle buluşturuldu. Çıralı'da bugüne kadar 89 yuvada 7 bin 238 yumurta tespit edilirken, 3 bin 167 canlı yavru denize ulaşmayı başardı. Bugün aynı zamanda Çıralı'da yaşayan gönüllüler tarafından kurulan, deniz kaplumbağaları koruma ve izleme çalışmalarını Doğa Koruma ve Milli Parklar ile ortaklaşa yürüten Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nin de kuruluşunun 25 yılı kutlandı. Bu kapsamda Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından Kurucu Başkan Bayram Kütle, kooperatif gönüllüleri Mustafa Ilgaz, Nuran Yeşildağ, Erdal Elginöz ve kooperatifin mevcut Başkanı Habib Altınkaya'ya teşekkür belgesi verildi. Kaymakam Solmaz, kooperatif için de ayrıca plaket verirken, 25 yıllık çalışmalarından dolayı tüm gönüllülere teşekkür etti.

'DOĞAL YUVALAMA ALANLARINI KORUMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Kaymakam Ahmet Solmaz, Çıralı'daki yuvalardan çıkan yavru sayısının en yüksek seviyeye çıkarılması için hem resmi kurumlar hem de gönüllülerin cansiperane şekilde çalıştığını belirterek, "Bu yıl 124 yuvamız var. Tabii bu süreç mayıs ayıyla başlıyor. Mayıs ayında ilk yuvalarımızı işaretlemeye başlıyoruz. Eylül ayının sonuna kadar da yuva açım işlemleri devam etmekte. Tabii bu canlılar ilk etapta şöyle bir özelliği var yumurta yapacak anne kaplumbağası ilk doğdukları yere gelerek yumurta bırakıyor. Bu açıdan da çok önemli. Bizler de Çıralı bölgesinde bu canlıların doğal yuvalama alanlarını korumaya gayret ediyoruz. Bu uğurda 25 yıl önce, çeyrek asır önce kurulmuş bir kooperatifimiz var. Bugün onların da yıl dönümü" dedi.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "Bu sene güzel bir sezon geçiriyoruz. Bu yıl 124 yuvamız var. 7 bin 200 civarında yumurtamız vardı. Bunlardan 3 bin 167'si denize gitti. Bu yıl geçen seneye oranla canlı yavru sayılarımız neredeyse yüzde 50, yüzde 50 oldu ve bu rakamlar çok iyi. Geçen yıl yuva sayımız fazlaydı ama canlı yavru sayımız düşüktü. Tabii ki bu sene daha da heyecanlıyız, kooperatifimizin 25'inci yılı ve çeyrek asırdır sahildeyiz. Güzel bir proje, yerel halkın içerisinde olduğu, turistlerin içerisinde olduğu hep beraber bu güzel canlıları korumak için canla başla çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Çıralı'da yaşayanlar çaretta carettayı kabullendi ve buraya gelen tatilcilerimiz de bu anı görebilmek için tatil planlarını buna göre yapıyor. İnşallah bunu da uzun süre yaşatmak istiyoruz burada" diye konuştu.

Diğer yandan sahildeki diğer 34 yuva için koruma faaliyetlerinin sezon sonuna kadar sürdürüleceği belirtildi.