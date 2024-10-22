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Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı

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Birçok anne baba adayı tarafından heyecanla düzenlenen cinsiyet öğrenme partileri, farklı konseptleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Daha fazla ilgi çekmek ve eğlenceli anılar oluşturmak için yeni bir boyuta taşınan bu partiler, sosyal medyada tepki çekiyor ve 'abartılı' bulunuyor. Bir anne baba adayının düzenlediği parti ise dozu arttırarak doğuma benzeyen bir canlandırmayla bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Birçok kullanıcı partiyi abartılı buldu.

Son dönemde popüler olan konsept söz nişan partileri oldukça rağbet görünüyor. Birçok çift, ilginç yöntemlerle bu organizasyonları eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Organizasyonun dozunu abartan bazı çiftler, sosyal medya eleştiri yağmuruna tutulurken 'cinsiyet öğrenme partileri'nden birisi yok artık dedirtti. Adeta bir gösteriş etkinliğine dönüşen cinsiyet öğrenme partilerine 'cinsiyet tahmin etme' etkinlikleri eklendi. Anne karnına benzeyen maketten oluşan cinsiyet öğrenme partisi görenleri şaşkına çevirdi. Doğum anını canlandıran bir maketten gelen sıvının rengine göre cinsiyeti öğrenen anne babaların sevinci, konukların kameralarına yansıdı.

Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

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Yorumlar (7)

Vedat Zorba:

Dünyanın sonu yaklasiyor dostlar insanlar aklini yitirdi

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Carsambali:

Once bir DNA testi yaptirsin.Bi bakmisin cocugun babasi sen degilsin..)

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Wingchun07 null:

ne var bunda şu kısacık dünyada hayatlarına heyecan katıyorlar. kötü yorum yapanlar gücünüze mi gitti. kıskandınız mı.

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Hakan:

dunya hizlica kotuye gidiyor.bundan sonrada balon patlatirlar cocugun babasi benmiyim diye.

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Aysegul Caliskan:

Yok dna testi partisi yok cocogum okula basladi partisi sinifi gecti partisi ilerde oda olur belki. Para cok olunca insanlar ne sacmaligina para harcasak diye sacmaliyor iyice. Eskiden sadece dogumgunu partisi vardi oda yeterdi simdi doymuyorlar.

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