Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı

Son dönemde popüler olan konsept söz nişan partileri oldukça rağbet görünüyor. Birçok çift, ilginç yöntemlerle bu organizasyonları eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Organizasyonun dozunu abartan bazı çiftler, sosyal medya eleştiri yağmuruna tutulurken 'cinsiyet öğrenme partileri'nden birisi yok artık dedirtti. Adeta bir gösteriş etkinliğine dönüşen cinsiyet öğrenme partilerine 'cinsiyet tahmin etme' etkinlikleri eklendi. Anne karnına benzeyen maketten oluşan cinsiyet öğrenme partisi görenleri şaşkına çevirdi. Doğum anını canlandıran bir maketten gelen sıvının rengine göre cinsiyeti öğrenen anne babaların sevinci, konukların kameralarına yansıdı.