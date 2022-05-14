Çılgın gecelerin aranan ikilisi! Kendilerini kaybeden yaşlı adamların direk dansı dillere düştü - Haberler

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Çılgın gecelerin aranan ikilisi! Kendilerini kaybeden yaşlı adamların direk dansı dillere düştü

Haberler.com - Yaşam
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Gece kulübünde kendilerini kaybedip direk dansı yapan iki vatandaşın eğlenceli halleri, sosyal medyada gündeme oturdu.

Gece kulübüne eğlenmeye giden vatandaşların bir anda kendilerini kaybedip direk dansı yaptıkları anlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

KARŞILIKLI DANS ETMEYE BAŞLADILAR

Yaşlı adamlardan ilki, bir kaç denemeden sonra direğe çıkmayı başardı. Burada başarılı figürler sergileyen yaşlı adam daha sonra aşağıya indi.

ARKADAŞI DA ONA KATILDI

Bu sefer piste gelen diğer kişi, arkadaşına eşlik etmeye başladı. İkilinin performansları, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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