Çilekler yola saçıldı, vatandaşlar bakın ne yaptı

Çilekler yola saçıldı, vatandaşlar bakın ne yaptı
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Çilekler yola saçıldı, vatandaşlar bakın ne yaptı
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Adana'da çilek yüklü araç kaza yaptı. Kazanın ardından yola saçılan çilekleri vatandaşlar elleriyle toplayıp sürücüye teslim etti. O anlar kameralara yansıdı.

Adana'da görenlerin yüreğini ısıtan bir olay yaşandı. Çilek yüklü araç şehir içinde kaza yaptı. Çilekler kazanın ardından yola saçıldı.

ÇİLEKLERİ ELLERİYLE TOPLAYIP SÜRÜCÜYE VERDİLER

Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücüye yardım etti. Ardından çilekleri elleriyle toplayarak sürücüye teslim etti. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDağıstan:

Sürücüye teslim etmişler !!!!! Bravo

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Haber Yorumlarıgt7fzmmmkk:

olumsuz her haberde ‘’adono abuuu yııı ‘’ diyip bıdı bıdı yapan at kafaları. ne yorum yapacaklar bakalım. bekliyorum

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Haber YorumlarıMengele:

Sehirici cilek yüklü kaza sasirmadim cilek kasalari kamyönetin 10 metre üstünde 70 kmh viraja girdi cilekler cile cekti niye yavas sürmüyorsun olmaz

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