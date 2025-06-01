Çilekler yola saçıldı, vatandaşlar bakın ne yaptı

Adana'da görenlerin yüreğini ısıtan bir olay yaşandı. Çilek yüklü araç şehir içinde kaza yaptı. Çilekler kazanın ardından yola saçıldı.

ÇİLEKLERİ ELLERİYLE TOPLAYIP SÜRÜCÜYE VERDİLER

Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücüye yardım etti. Ardından çilekleri elleriyle toplayarak sürücüye teslim etti. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.