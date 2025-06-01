Çilekler yola saçıldı, vatandaşlar bakın ne yaptı
Adana'da çilek yüklü araç kaza yaptı. Kazanın ardından yola saçılan çilekleri vatandaşlar elleriyle toplayıp sürücüye teslim etti. O anlar kameralara yansıdı.
Adana'da görenlerin yüreğini ısıtan bir olay yaşandı. Çilek yüklü araç şehir içinde kaza yaptı. Çilekler kazanın ardından yola saçıldı.
ÇİLEKLERİ ELLERİYLE TOPLAYIP SÜRÜCÜYE VERDİLER
Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücüye yardım etti. Ardından çilekleri elleriyle toplayarak sürücüye teslim etti. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam