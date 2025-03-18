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Çiftçinin yavrusunu istemeyen keçiyle imtihanı: Az önce sen çıkardın ya

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Hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın doğurduğu yavrusunu kabullenmeyen keçiyle yaşadıkları viral oldu. Keçinin peşinden ısrarla yavrusunu götüren yetiştirici, "Kızım, az önce sen çıkardın ya" diyerek hayvanı ikna etmeye çalıştı.

Doğum sonrası yavrusunu tanımayan bir hayvanla uğraşmak, hayvancılıkla meşgul olanlar için sıkça rastlanan bir durumdur. Benzer bir durum sonra olarak sosyal medyaya yansıyan bir videoda ortaya çıktı. Yeni doğum yapan bir keçinin yavrusunu benimsemesi ortaya komik görüntüler çıkardı.

İNATLA YAVRUSUNDAN KAÇTI

Videoda keçiyi yavrusuna yaklaştırmaya çalışan adam, "Kızım, az önce sen çıkardın ya" diyerek hayvanı ikna etmeye çalıştı. Ancak keçi, inatla yavrusundan uzak durmaya devam etti. Yavrusundan köşe bucak kaçan anne keçinin gülümseten anları sosyal medyada viral oldu.

Çiftçinin yavrusunu istemeyen keçiyle imtihanı: Az önce sen çıkardın ya
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

o yavru sanki biz maaşları yerlerde sürünen emekliler diğer yavrudan kaçan ise malumunuz

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