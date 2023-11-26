Cide'de fırtına nedeniyle yollar su altında kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına sonucu denizin taşmasıyla yollar su altında kaldı, bazı evler su bastı. Jandarma, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Sahil yolunda bulunan Çandır Mahallesi'nde denizin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı.

Taşan su, mahalle aralarına kadar girdi, bazı evleri de su bastı.

Bölgeye Jandarma, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.