Çiçek açan erik ağacı şaşırttı

İlkbaharda çiçek açan ve meyve veren erik ağacı hava şartlarının değişmesi üzerine sonbaharda yeniden çiçek açtı

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilkbaharda çiçek açan ve meyve veren erik ağacı hava şartlarının değişmesi üzerine sonbaharda yeniden çiçek açtı. Akşamları soğuk gündüzleri mevsim normalinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı üzüm bağı içinde bulunan ve ilkbahar ayında çiçek açan erik ağacına sonbaharda yalancı baharı yaşattı. Erik ağacının çiçek açtığını gören bağ sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Baharlar Mahallesinde Mücahit Saraç adlı çiftçinin üzüm bağındaki erik ağacı sararan yapraklarının arasında ikinci kez çiçek açmaya başladı. Üzüm bağında, asmaların uzayan kollarını kesmek için çalışma yapan Mücahit Saraç yeniden çiçek açan erik ağacını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sonbahar nedeniyle sararmaya başlayan ve yaprak dökümüne hazırlanan ağacın bir taraftan da çiçek açması mevsimlerdeki değişimi de gözler önüne serdi.

"Görünce inanamadım "

Üzüm bağındaki erik ağacının yeniden çiçek açtığını anlatan Çiftçi Mücahit Saraç, "Meyve ağaçları genelde bahar aylarında çiçek açarlar. Bu yıl güzel erik topladık. Bağıma çalışmaya geldim bir de ne göreyim erik ağacının sararan yaprakları daha dökülmeden üst taraftan aşağıya doğru yeniden çiçeklenme başladı. Çok şaşırdım. Bakalım meyve verecek mi bilinmez ki? Eylül ayında geceleri serin oluyor gündüzleri sıcak oluyor. Bu durumda erik ağacında erken bahar yaşamasına neden oldu." dedi.

Mücahit Saraç'ın eşi Ayşe Saraç ise şunları söyledi: "Bağa çalışmaya gelmiştik. Bağda çalışırken erik ağacının çiçek açtığını görünce çok şaşırdık. Mevsimlerde değişti. Geceleri soğuk gündüzleri de çok sıcak oluyor. Eriğin bu mevsimde çiçek açması bizi şaşırttı.