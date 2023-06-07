Cezaevinde üretilen el emeği ürünlerin sergisi açıldı

Samsun'da cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin katıldıkları kurslarda üretilen el emeği göz nuru nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülere yönelik kurslarda üretilen el sanatları ürünlerinden oluşan sergi Samsun Adliye Sarayı giriş katında açıldı. Serginin açılışına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Başsavcı vekilleri, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan, hakim, savcı, adliye ve cezaevi çalışanları ile halk eğitim personeli katıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptığı açılış konuşmasında, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde biz de Samsun T Tipi Açık ve Kapalı İnfaz Kurumumuz ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile ortaklaşa, yine İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle burada hükümlü ve tutuklu kardeşlerimizin yapmış oldukları ürünlerin sergisini açıyoruz. Cezaevlerimizde, ceza infaz kurumlarımızda, kalan hükümlü ve tutukluların, verimli ve etken bireyler olarak topluma yeniden dönmesi, tahliye sonrasında gelir elde edebilmesi amacıyla, ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüğümüzde sürekli olarak kurslar açmakta, bu çerçevede de üretimler yapmaktayız. 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Samsun T Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda 293 hükümlümüz kurs belgesi almış bulunmaktadır. Daha önceden kendisinin mesleği olmasına rağmen elinde herhangi bir belgesi olmayan hükümlülerimize de açtığımız ustalık ve kalfalık sınavlarında ustalık ve kalfalık belgesi vererek, tahliye sonrasında meslek edinmelerini ve hayata yeniden dönmelerini sağlamaktayız. Cezaevlerindeki kurslarımız genellikle, mobilya, bakır işlemeciliği, seramik obje yapımı, örgü oyuncak kursu, kalorifer ateşçiliği, bilgisayar kursu, fırın işletmeciliği, tarım ve seracılık gibi bu tür iş kollarında hükümlülerimize kurslar açmaktayız" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen el emeği göz nuru eserler sergiye katılanların beğenisine sunuldu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin ve Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran'a çeşitli hediye taktim etti. İlkadım Kaymakamı Keklik de Başsavcı Kılıç'a hediye takdim etti. - SAMSUN