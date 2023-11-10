Cevizlibağ'da Ata'ya saygı duruşu

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde ülke genelinde saat 09.05'te hayat durdu. Cevizlibağ'da araçların durduğu ve vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu anlar havadan görüntülendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'te ebediyete intikal etmesinin ardından 85 yıl geçti. Hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye'de hayat 1 dakikalığına durdu. İstanbul Cevizlibağ'da trafikteki tüm araçlar durarak sürücüleri aşağıya indi. Metrobüs duraklarında ve üst geçitte duran vatandaşlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hayatın 1 dakikalığına durduğu anlar havadan görüntülendi.