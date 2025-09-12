Ceviz Toplamak İçin Ağaca Çıkan Adam Düştü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz toplamak için çıkan 70 yaşındaki Süleyman Durmaz, dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Durmaz'ın cenazesi otopsi sonrası toprağa verilecek.
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Süleyman Durmaz (70), yaşamını yitirdi.
Çukurca ilçesi Kayalık köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Süleyman Durmaz, dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.
