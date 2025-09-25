Haberler

Ceviz Silkelerken Ağaçtan Düşen Eski Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde ceviz silkelemek için ağaçta bulunan eski köy muhtarı Cemal Kaya (72), dengesini kaybederek düştü ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sason ilçesi Yuvalar köyü Sarıkız mezrasında meydana geldi. İddiaya göre ceviz silkelemek için ağaca çıkan eski köy muhtarı Cemal Kaya, dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
