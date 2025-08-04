Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri San Diego'da kaydedilen olağanüstü bir olayda, küçük bir yer sincabı ölümcül bir çıngıraklı yılana karşı cesurca mücadele ederek hayatta kalmayı başardı.

San Diego Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın yayımladığı videoda, yer sincabının bir çıngıraklı yılana karşı kendini savunduğu görülüyor. Yılan saldırıya hazırlanırken, sincabın yüzüne talaş fırlattığı, kuyruğunu sallayarak dikkatini dağıtmaya çalıştığı ve zıplayarak yılanı şaşırttığı kaydedildi. Bu gerilim dolu mücadele tam 8 dakika sürdü.

Uzmanlara göre sincabın bu kadar agresif davranmasının nedeni, yılanın kısa süre önce başka bir sincabı avlamış olması. Yer sincaplarının yalnızca kendilerini değil, yuvalarını, yakın çevredeki diğer sincapları ve yavrularını da korumak için bu tür cesur davranışlar sergilediği belirtildi.

Sincapların zekâsı ve hayatta kalma stratejileri de dikkat çekti. Kuyruklarını ısıtarak yılanların ısı algısını bozabiliyor, bu sayede saldırılardan kurtulabiliyorlar. Videoda da sincabın kuyruğunu yukarı kaldırıp yılanı yanıltmaya çalıştığı görüldü.

Yılan, sincaba saldırmaya çalışsa da karnının dolu olması nedeniyle başarılı olamadı. Şanslı sincabın, daha önce yılan tarafından avlanan arkadaşının aksine kurtulmayı başardığı açıklandı.

Koruma Alanı yetkilileri videoyu, "Vahşi doğada sıradan bir gün daha" notuyla paylaştı. Kısa sürede milyonlara ulaşan video, hayvanseverlerden binlerce yorum aldı. Bir kullanıcı, "Bu sincabın cesareti gerçekten takdire şayan… Hem de stokladığı fındıklardan bahsetmiyorum," diyerek espri yaptı.