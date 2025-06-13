Cesur Çoban Köpeği Su Birikintisine Girdi

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, İSU ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında oluşan su birikintisine, 'Cesur' adlı çoban köpeği girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 'Cesur' adlı çoban köpeği, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerinin kazı yaptığı alandaki su birikintisine girdi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kandıra ilçesinde altyapı çalışması yürüten İSU ekiplerinin kazı yaptığı alanda çamurlu su birikintisi oluştu. Çalışanların 'Cesur' adını verdiği çoban köpeği, serinlemek için su birikintisine girdi. Köpeğin dakikalarca suyun içinde kaldığı anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Ahmet ERDEM/KANDIRA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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